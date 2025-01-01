Саратов почти сравнялся по площади с Москвой

С 1 января территория Саратова стала больше на 20 тыс. га, а население возросло на 5,6 тыс. человек, сообщается в местном медиа-пространстве. В состав областного центра вошли десять населенных пунктов Сторожевского муниципального округа Татищевского района.

Площадь Саратова увеличилась за счет присоединения к нему сел Курдюм, Сторожевка, Докторовка, Зеленкино, Ильиновка, Шевыревка, Каменский, Труд, хутора Поляков, а также станции Курдюм. Ранее, в январе 2022 года, в состав облцентра вошел Гагаринский район.

В том же году Саратов стал вторым по площади городом России после Москвы с площадью 2,1 тыс. кв. м. В текущем году площадь города составила 2,3 тыс. кв. м. Для сравнения: площадь Москвы — 2,56 тыс. кв. м, Санкт-Петербурга — 1,43 тыс. кв. м.

Нина Шевченко