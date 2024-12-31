Пермские евангелисты продолжат борьбу за 14 млн руб.

В арбитражный суд Уральского округа 28 декабря поступила кассационная жалоба Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников. К рассмотрению она пока не принята. Религиозная организация оспаривает решение предыдущих инстанций, взыскавших по иску администрации Перми с евангелистов крупную денежную сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с ответчика 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и 3,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Суд согласился с доводами представителей мэрии, что эти средства епархиальное управление задолжало за использование участка под ДК Ленина и прилегающей к нему территории. Ответчик полагает, что ничего не должен, поскольку не заключал с городскими властями договор аренды.

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало ПАО «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре стало известно, что краевые власти поручили администрации города выкупить объект в муниципальную собственность.