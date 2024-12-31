В начале 2025 года в Тюменской области ожидают снегопад и сильный ветер

В Тюменской области 1 и 2 января ожидаются неблагоприятные погодные явления — снег и сильный ветер, сообщил информационный центр правительства региона. «Порывы могут достигать 20 метров в секунду. На дороге возможны снежные заносы»,— говорится в сообщении. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Уралуправтодора», на федеральных трассах ведутся работы для предотвращения гололеда, дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

В связи с сильным ветром в ХМАО на участке 11-28 км автодороги Р404 («Югра») временно ввели ограничение максимальной скорости до 50км/ч.

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Николай Яблонский