На федеральной трассе в ХМАО из-за ветра ограничили скорость до 50 км/ч

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на участке 11-28 км автодороги Р404 («Югра») временно ввели ограничение максимальной скорости до 50км/ч, сообщило в telegram-канале управление автодорог Югры. Причиной стали неблагоприятные погодные явления — боковой ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Трасса Р404 («Югра») — единственная федеральная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО. Она проходит по маршруту Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Николай Яблонский