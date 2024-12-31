В садовом доме под Набережными Челнами при пожаре погиб пенсионер

В садовом товариществе «РИЗ-1» Тукаевского района произошел пожар, в результате которого погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади 24 кв. м. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело, предположительно, владельца дома.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ноябре в Тукаевском районе произошел схожий случай. В СНТ «Искра» произошел пожар в садовом доме, на месте которого было обнаружено тело 65-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный на ночь обогреватель.

Анар Зейналов