В Татарстане на пожаре в садовом доме погиб мужчина

Рано утром 9 ноября в СНТ "Искра" Тукаевского района произошёл пожар в садовом доме, на месте обнаружено тело 65-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные ликвидировали открытое горение площадью 45 кв. м за полтора часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования — обогреватель оставили включённым на ночь.

Сегодня в Советском районе Казани пожарные спасли 50-летнюю женщину из горящей квартиры.

Анар Зейналов