Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны

Правительство изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в зоне военной операции на Украине. Теперь вознаграждение не полагается россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок.

Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован на портале правовых актов вчера, 30 декабря. Нововведения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.

Возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта заключенные получили в 2023 году. В марте 2024-го Госдума приняла пакет законов, разрешающий освобождение от уголовной ответственности для фигурантов уголовных дел, подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести.

В августе Верховный суд инициировал внесение изменений в уголовное законодательство, определив роль судебной системы в отправке фигурантов уголовных дел на СВО и в прекращении их уголовного преследования за боевые заслуги.

Подробности — в публикации «Ъ» «Верховный суд пошел на СВО».