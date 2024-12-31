Пермский спортивный функционер перерегистрировал ИП в Удмуртии

Президент краевой федерации фигурного катания, пермский бизнесмен Дмитрий Шубодеров сменил адрес регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В сервисе «СПАРК-Интерфакс» отмечается, что господин Шубодеров 24 декабря перерегистрировался в статусе ИП в Ижевске Республики Удмуртия. Основным видом деятельности бизнесмена является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Связаться с господином Шубодеровым по телефону «Ъ-Прикамье» не удалось.

Впервые Дмитрий Шубодеров был зарегистрирован в качестве ИП в 1998 году. Господин Шубодеров также является владельцем пермских компаний «Спортивный комплекс «Факел» (аренда и управление недвижимостью) и «Инвест-Лайн» (строительство). В собственности Дмитрия Шубодерова находится земельный участок в центре Перми на ул. Ленина, 12. После сноса старинного здания на этой площадке планируется возвести многофункциональный комплекс, разрешение на его строительство выдали в декабре 2023 года. Также бизнесмен намеревался возвести крытый ледовый комплекс с двумя аренами на участке по ул. Островского, 6