Кредиторы пермской аптечной сети отказались отдать лекарства на благотворительность
Управляющий ООО «Годовалов», бывшей головной организации пермской аптечной сети «Аптеки от склада», опубликовал итоги собрания кредиторов общества. Согласно ему, кредиторам предлагалось определить судьбу товарных остатков сети – лекарств, как и с истекшим сроком годности, так и с не истекшим сроком годности. Первые предлагалось утилизировать, вторые – передать благотворительным фондам. Кредиторы согласовали только ликвидацию просроченных остатков. Таким образом, годные к реализации товарные остатки сети будут реализованы на торгах. Их объем управляющий не раскрывает.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, в прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.