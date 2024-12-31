Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота в ЮВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Министр проинспектировал организацию подготовки военнослужащих морской пехоты Черноморского флота.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук заявил, что контрактники учатся боевому применению и противодействию беспилотникам. Господину Белоусову показали лабораторию, на базе которой ведется подготовка боевых расчетов БПЛА для работы «в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения».

В Минобороны добавили, что работники лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, а также разрабатывают и модернизируют БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

В декабре президент Владимир Путин на коллегии Минобороны поручил нарастить производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных типов. Президент отметил, что по ряду критериев производство БПЛА в стране стало снижаться. Андрей Белоусов предложил создать в России войска беспилотных систем.