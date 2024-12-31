В Казани за сутки произошло 150 ДТП, пострадал восьмилетний ребенок

В пятницу, 30 декабря, в Казани произошло 150 ДТП. В одном из них пострадал восьмилетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По данным пресс-службы, авария произошла при перестроении автомобилей. Ребенок, находившийся в одном из транспортных средств, был пристегнут ремнем безопасности.

70 ДТП были оформлены в специализированных центрах, а 34 — сотрудниками ГИБДД на месте происшествий. Кроме того, полицейские задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще четверо граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов