В ПАО «Россети Центр» сменился руководитель

Бывший директор ПАО «Россети Центр» (его филиалом является «Ярэнерго») Игорь Маковский назначен генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Министерства обороны России. Об этом сообщает «Ъ».

27 декабря совет директоров ПАО «Россети Центр» досрочно прекратил полномочия Игоря Маковского на посту генерального директора. На эту должность сроком на два года назначен Борис Эбзеев, до этого возглавлявший ПАО «Россети Юг». Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

ПАО «Россети Центр» работает на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.