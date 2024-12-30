МИД Словакии назвал обвинения Зеленского в сговоре с Россией чушью

МИД Словакии назвал необоснованными заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти Словакии якобы пригрозили Украине прекратить поставки электроэнергии в случае отказа от транзита российского газа в Европу. Господин Зеленский утверждал, что президент РФ Владимир Путин на недавней встрече со словацким премьером Робертом Фицо поручил ему «открыть второй энергетический фронт против Украины».

«Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о которой президент Украины Владимир Зеленский распространяет необоснованные измышления, а также любой мнимый союз с Владимиром Путиным»,— говорится в сообщении на сайте словацкого МИДа.

МИД отметил, что поставки электроэнергии носят коммерческий характер. Ведомство также отметило, что Словакия оказывает гуманитарную помощь Украине в пределах своих возможностей, и напомнило о значительных доходах от транзита российского газа для Украины. МИД призвал украинские власти «не создавать новых врагов и не фантазировать о возникновении некоего второго фронта».

Договор о транзите газа через Украину заканчивается завтра, 31 декабря. Владимир Путин говорил, что соглашение о транзите не удастся продлить до конца года. Роберт Фицо ранее выразил готовность прекратить поставки электроэнергии на Украину в ответ на отмену транзита российского газа. Он добавил, что его встреча с Владимиром Путиным была реакцией на недавние заявления господина Зеленского.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».