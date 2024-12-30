В Чувашии по обновленным правилам регистрации и выгула домашних животных в удостоверениях питомцев начнут указывать паспортные данные их владельцев вместо ИНН. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в удостоверениях собак начнут указывать паспортные данные их хозяев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Чувашии в удостоверениях собак начнут указывать паспортные данные их хозяев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пресс-службе Правительства Чувашии сообщили, что владельцев собак и кошек обяжут предоставить разрешение на обработку персональных данных. Изменения помогут упростить идентификацию в случае потери питомца и привлечь к ответственности лиц, которые оставляют животных на улице.

В общественных местах и на общих территориях хозяева должны одевать на собак намордники. Исключением являются щенки до трех месяцев.

По информации пресс-службы Правительства Чувашии, изменения направлены на защиту жизни и здоровья граждан и формирование более ответственного отношения хозяев к домашним животным.

Диана Соловьёва