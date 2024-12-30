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Коммерсантъ FM
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Губерниев раскритиковал чиновников после смерти биатлониста Ковалева

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал чиновников из Министерства спорта и представителей Союза биатлонистов в связи со смертью чемпиона мира по биатлону Геннадия Ковалева. Геннадий Ковалев умер сегодня, 30 декабря, в возрасте 79 лет. Однако, как заметил господин Губерниев, имя победителя ЧМ-1973 по биатлону при жизни так и не успели увековечить.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы биатлонная школа в Забайкалье, в Чите, носила имя заслуженного мастера спорта Советского Союза, прославленного Геннадия Ковалева. Особенно, как мне кажется, должно быть стыдно министерству спорта Забайкалья и союзу биатлонистов России, потому что документы, насколько мне министр спорта сказал, лежали еще с лета»,— сказал господин Губерниев в видеообращении.

Министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин объяснил изданию «Чита.ру», что школе не смогли присвоить имя из-за «пробела в законодательстве». В крае собирались устранить этот пробел: организовали работу заксобрания, чтобы внести изменения в законодательство, но не успели. Министр рассказал, что Геннадий Ковалев восстанавливался после перенесенного инсульта, и в последний раз они виделись 24 декабря.

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