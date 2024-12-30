Член СПЧ Кабанов: поддержавшего многоженство муфтия хотят наградить орденом

Председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтия шейха Равиля Гайнутдина хотят наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявил член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, ссылаясь на собственные сведенья. Недавно совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Гайнутдин тогда заявлял, что это не нарушает светского законодательства. Однако вскоре фетву отозвали.

«В этой связи хочется напомнить, что именно возглавляемая Равилем Гайнутдиновым религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, ее духовных лидеров, о чем недавно был уведомлен Следственный комитет»,— написал господин Кабанов в своем Telegram-канале.

По его словам, инициаторы награждения муфтия объясняют свое решение недавним юбилеем господина Гайнутдина. В августе ему исполнилось 65 лет. «Но ведь награду такого уровня дают не за выслугу лет, а за заслуги. А вот к ним в его случае могут быть вопросы и большие»,— заключил член СПЧ.

Комментируя фетву о многоженстве, Равиль Гайнутдин заявлял, что она защищает вдов и сирот погибших на спецоперации. Против фетвы высказались члены Совета по правам человека. По их мнению, «религиозное многоженство» ничем не отличается от обычного. Как ранее писал «Ъ», Генпрокуратура направила после этого прокурорское представление в ДУМ России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».