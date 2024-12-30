Путин наградил шесть уральцев медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил шесть жителей Уральского федерального округа (УрФО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, медалью ордена награждены:

Заместитель генерального директора по взаимодействию со стратегическими партнерами и органами государственной власти группы «Синара» Антон Забухин ( Свердловская область );

); Заместитель губернатора Тюменской области , руководитель аппарата главы региона Ольга Мамонтова;

, руководитель аппарата главы региона Ольга Мамонтова; Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова;

Ирина Широкова; Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов;

Станислав Логинов; Заместитель главного инженера — начальника управления АО «Ямалкоммунэнерго» Семен Никифоров ( Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО );

); Начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения службы записи актов гражданского состояния ЯНАО Оксана Глинщикова.

Как следует из указа президента, орденом «Родительская слава» награждены Сергей и Евгения Радионовы из Свердловской области. В 2021 году департамент информационной политики региона сообщал, что семья воспитывает 10 детей. Господин Радионов занимался ремонтом стиральных машин, госпожа Радионова — домашним хозяйством.

Василий Алексеев