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Коммерсантъ FM
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Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом политическом решении»

Избранный президент США Дональд Трамп видит потенциальную катастрофу для экономики Соединенных Штатов, связанную с отменой потолка госдолга страны. Он обвинил Республиканскую партию в «одном из самых глупых политических решений», принятых за последнее время. Господин Трамп сравнил ситуацию в экономике страны с мировым кризисом 1929 года.

Фото: Cheney Orr / Reuters

Фото: Cheney Orr / Reuters

«Не было никакой причины делать это — мы ничего не добились, и мы за это ничего не получили... Теперь это становится нашей проблемой»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social, обвинив в происшедшем бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

В последний раз Палата представителей голосовала по вопросу об отмене госдолга 31 мая 2023 года. Решение вызвало большие споры в парламенте между демократами во главе с Белым домом и республиканцами. Несмотря на разногласия, представители обеих партий поддержали проект отмены потолка госдолга в связи с тем, что менее чем через неделю после дня голосования, 5 июня 2023 года, США рисковали объявить дефолт.

Только за время голосования инвесторы вывели из американских фондов $37 млрд. В 2025 году ожидается, что расходы на обслуживание долга превысят расходы на национальную безопасность, сообщало Associated Press. Минфин США прогнозирует, что потолок госдолга будет достигнут до 23 января.

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