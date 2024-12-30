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В Копейске обустроили переход в месте, где погиб мальчик

В Копейске после вмешательства прокуратуры обустроен пешеходный переход с «лежачим полицейским», ограждением и дорожными знаками в месте гибели ребенка на пересечении улиц Одесской и Пестеля. Ранее в администрацию округа поступило семь обращений о необходимости монтажа перехода в этом месте, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурор внес представление мэрии, поскольку мер по обустройству перехода не было принято после обращений. Вскоре были внесены изменения в проект организации дорожного движения, и участок дороги, на котором произошло ДТП, сделали безопасным для передвижения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 8 декабря на улице Одесской в Копейске произошла авария. 54-летний водитель Ford Focus наехал на 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок погиб. Вскоре после этого полицейские совместно с главой Копейска Светланой Логановой и представителями подрядчиков обследовали участок дороги. В администрацию города от управления Госавтоинспекции по Челябинской области было направлено предложение по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, «лежачих полицейских» и ограждений. Планировалось, что движение по улице сделают более безопасным до конца текущего года.

Виталина Ярховска

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