В Копейске 10-летний мальчик погиб после наезда автомобиля

В Копейске водитель наехал на 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 8 декабря 54-летний водитель Ford Focus двигался у дома №6а по улице Одесской. В этот момент 10-летний мальчик перебегал дорогу не по пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Водитель наехал на пешехода, в результате чего тот погиб на месте. На одежде несовершеннолетнего не было световозвращающих элементов, его сопровождал старший брат.

Виталина Ярховска