В Копейске на месте гибели ребенка в ДТП обустроят пешеходный переход

Управление Госавтоинспекции по Челябинской области подготовило и направило предложения в администрацию Копейска по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, «лежачих полицейских» и ограждений вблизи дома №6А по улице Одесской. Ранее там погиб от наезда автомобиля перебегавший дорогу 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 8 декабря. 54-летний водитель Ford Focus наехал на 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок погиб. Полицейские совместно с главой Копейска Светланой Логановой и представителями подрядчиков обследовали участок дороги. Обустроить пешеходный переход планируют до конца текущего года.

Виталина Ярховска