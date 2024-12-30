За сутки в пожарах в Свердловской области пострадали шесть человек

Сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара за прошедшие стуки в Свердловской области, в которых пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Отмечается, что спасателям удалось спасти 12 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЧС, 52% пожаров произошли в жилом секторе. Так, в Екатеринбурге загорелись вещи в комнате общежития №9 на седьмом этаже. «Огнеборцами из здания спасены четыре человека с помощью спасустройств, двое из них пострадали»,— добавили в пресс-службе.

В Верхней Салде сгорели частный жилой дом и надворные постройки на площади 144 кв. м. Десять сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники потушили пожар за 50 минут. В МЧС отметили, что в регионе 17% возгораний произошло «в результате поджога».

В Нижнем Тагиле горел мусор в мусоросборнике на первом этаже девятиэтажного дома на ул. Уральский проспект. «Возгорание ликвидировали за пять минут, 17% пожаров приходится на короткое замыкания электропроводки»,— добавили в пресс-службе.

В Нижней Салде из-за аварийного состояния электрооборудования загорелся первый этаж пятиэтажного дома на ул. Ломоносова. «Пожарными спасены пять человек. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе три ребенка»,— сообщили в МЧС, добавив, что жители дома ликвидировали возгорание «до прибытия огнеборцев». Отмечается, что 9% пожаров в области произошло по причине нарушений правил эксплуатации печного отопления.

В СНТ «Текстильщик» в Верхнепышминском городском округе загорелся садовый дом. Пожар площадью 60 кв. м. тушили девять сотрудников МЧС на двух единицах техники. «По причине неосторожного обращения с огнем произошло 13 % пожаров»,— добавили в пресс-службе.

В поселке Левиха в Кировградском городском округе загорелись три гаража на ул. Куйбышева. Пожар площадью 45 кв. м. потушили за 28 минут.

Василий Алексеев