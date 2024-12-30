В Тюменской области остановили 20 пьяных водителей за два дня до Нового года
Автоинспекторы за прошедшие сутки отстранили от участия в дорожном движении 20 пьяных водителей, 10 — ночью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Отмечается, что пьяные водители спровоцировали две аварии, в одной из которых был ранен ребенок.
По данным ГАИ, 20-летний пьяный водитель Lada Granta въехала в опору освещения на Салаирском тракте в Тюмени. «Ранены сам водитель и 20-летний пассажир — он получил тяжелые травмы»,— добавили в пресс-службе.
На 5 км окружной дороги Тюмени пьяный 39-летний водитель Lada Kalina въехал в стоящий в заторе Nissan. «В ДТП пострадали водитель Lada и восьмилетняя пассажирка Nissan, у нее травма головы»,— сообщили в ГИБДД, добавив, что обстоятельства аварии выясняются.