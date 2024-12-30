Над Курской областью сбили ракету

Российские средства ПВО с утра уничтожили ракету ВСУ в небе Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Два дня назад, 28 декабря, над Курской областью сбили беспилотник. Также обошлось без жертв и последствий на земле.

20 декабря курский город Рыльск подвергся массовому ракетному обстрелу. Погибли шесть человек, еще десять были ранены. СКР возбудил дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что силы ПВО сбили несколько ракет HIMARS.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».