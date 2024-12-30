Овечкин забросил 870-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 24 шайб отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекордсменом лиги пока остается Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах. Овечкин забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне и стал автором гола во втором матче подряд после возвращения в игровой состав своей команды. Накануне он забил в ворота «Торонто Мейпл Лифс».

Очередная шайба на счету россиянина — в матче против команды «Детройт Ред Уингз» и довел общее количество своих голов в чемпионатах до 870. Между тем, прошедшая в Детройте встреча команд завершилась в пользу хозяев площадки со счетом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1). В составе «Ред Уингз» шайбами отметились Алекс Дебринкэт (4-я и 13-я минуты), Патрик Кейн (7) и Лукас Рэймонд (18). Помимо Овечкина, забившего на 13-й минуте, у «Вашингтона» автором второго гола на 51-й минуте стал Ник Дауд.

В середине ноября 39-летний Овечкин забросил 15 шайб за 15 матчей, побив тем самым державшийся 55 лет рекорд Горди Хоу, который в 1969 году в том же возрасте за 15 встреч забросил 14 шайб.