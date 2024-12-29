Фицо: игнорирование ЕС решения Киева по газу из России приведет к ответным мерам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к руководству ЕС с просьбой уделить внимание решению Украины прекратить транзит газа из России. В письме главам Еврокомиссии и Евросовета, политик предупредил о возможных последствиях в случае игнорирования Брюсселем этого шага Киева. По его оценке, прекращение транзита обойдется ЕС в €120 млрд в 2025—2026 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных... для ЕС жестов. В этой связи позволю себе попросить, чтобы вы... от имени всего Евросоюза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность»,— подчеркнул господин Фицо (цитата по «РИА Новости»).

Словацкий премьер напомнил, что руководство Украины в одностороннем порядке объявило о прекращении транзита, без консультаций с ЕС или заинтересованными странами—участницами объединения и может привести ответным мерам. Роберт Фицо предупредил Киев о возможных последствиях, включая прекращение поставок электроэнергии.

31 декабря истекает договор о транзите газа через Украину. Президент РФ Владимир Путин говорил, что до конца года соглашение о транзите продлить не получится. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал отказ Киева от поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».