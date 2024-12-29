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Коммерсантъ FM
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Карлсен заявил, что сыграет на чемпионате по блицу после скандала с дресс-кодом

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил об участии в чемпионате мира по блицу, который пройдет с 30 по 31 декабря в США. Об этом стало известно после того, как его сняли с девятого раунда турнира по быстрым шахматам в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода Международной шахматной федерации (FIDE).

После седьмого раунда завершившегося турнира его главный арбитр Алекс Холовчак сообщил, что норвежец оштрафован на $200 за несоблюдение обязательного дресс-кода. Он предписывает, что шахматисты в период выступлений должны носить брюки, Карлсен же был одет в джинсы. Организаторы потребовали от гроссмейстера к девятому раунду привести внешний вид в соответствие с дресс-кодом.

Комментируя ситуацию, 34-летний Карлсен заявил, что для него было принципиально не переодеваться, поскольку сделать это федерация требовала немедленно. Также гроссмейстер сказал, что чувствует себя «находящимся в состоянии войны с FIDE», дав понять, что не намерен участвовать в ее официальных соревнованиях.

Сегодня в аккаунте Take Take Take в соцсети X было размещено интервью с Карлсеном, где было сказано об его участии в соревнованиях. Шахматист разместил данный пост на своей странице, подписав его: «Одеваюсь». Ранее стало известно, что титул чемпиона мира по быстрым шахматам завоевал 18-летний россиянин Володар Мурзин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лучший шахматист мира поменял титулы на джинсы».

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