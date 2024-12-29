Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации в возрасте 43 лет. Первым о его гибели сообщил в своем Telegram-канале спортивный юрист и агент Антон Смирнов, позже смерть спортсмена подтвердил его отец Иван Бугаев изданию Sport24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бугаев

Фото: Mike Egerton / EMPICS / Getty Images Алексей Бугаев

Фото: Mike Egerton / EMPICS / Getty Images

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой»,— сказал Иван Бугаев. Он добавил, что его сын погиб сегодня, 29 декабря.

Алексей Бугаев выступал за футбольные клубы «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году он участвовал в чемпионате Европы в составе сборной России, всего в составе команды он провел семь матчей. В 29 лет он закончил профессиональную карьеру.

В октябре 2023 года спортсмена задержали в Краснодаре после того, как полицейские обнаружили у него при досмотре порошок весом 495 г, оказавшийся наркотическим веществом. В сентябре 2024-го его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима, признав виновным в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). После вердикта суда бывший футболист планировал подписать контракт с Минобороны.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Бывшего футболиста включили в состав колонии».