В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек
По итогам 2024 года Казанский Кремль посетили около 4,5 млн человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
В музее отметили, что результаты этого года соответствуют показателям предыдущего.
В начале 2025 года в Казанском Кремле ожидают проектно-изыскательских работ по частям музея, требующим внимания, запланированы реставрационные работы. Также в следующем году в музее-заповеднике планируют провести фестиваль «Ожившие легенды и сказания» и продолжить инклюзивный проект «Летний музейный лагерь».