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В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек

По итогам 2024 года Казанский Кремль посетили около 4,5 млн человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек

В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В 2024 году Казанский Кремль посетили 4,5 млн человек

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В музее отметили, что результаты этого года соответствуют показателям предыдущего.

В начале 2025 года в Казанском Кремле ожидают проектно-изыскательских работ по частям музея, требующим внимания, запланированы реставрационные работы. Также в следующем году в музее-заповеднике планируют провести фестиваль «Ожившие легенды и сказания» и продолжить инклюзивный проект «Летний музейный лагерь».

Диана Соловьёва

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