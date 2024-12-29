В Екатеринбурге приставы закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности

В Екатеринбурге судебные приставы на 15 суток приостановили работу заправки на ул. Шефской, 115 из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа заправки в Екатеринбурге приостановлена на 15 суток

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Работа заправки в Екатеринбурге приостановлена на 15 суток

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в ходе проверки было установлено, что заправочная станция не оборудована системами противопожарной защиты и приборами контроля заземления автоцистерн, а также отсутствовали источники наружного противопожарного водоснабжения.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновным организацию по ч. 2.1. ст. 20.4 КоАП РФ. В результате деятельность заправки была приостановлена на 15 суток.

Анастасия Таначева