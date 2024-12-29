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Производство транспорта в Свердловской области выросло на 23,5% за год

В январе-ноябре 2024 года в Свердловской области производство транспортных средств и оборудования возросло на 23,5% относительно аналогичного периода 2023 года, следует из данных Свердловскстата.

ИПП в Свердловской области за указанный период на 3,1% превысил показатель за январь-ноябрь 2023.

ИПП в Свердловской области за указанный период на 3,1% превысил показатель за январь-ноябрь 2023.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ИПП в Свердловской области за указанный период на 3,1% превысил показатель за январь-ноябрь 2023.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом, индекс промышленного производства (ИПП) в регионе за указанный период на 3,1% превысил показатель за январь-ноябрь 2023. В обрабатывающих производствах индекс вырос на 4,1%.

Помимо производства прочих транспортных средств и оборудования, опережающие темпы роста наблюдались в производстве прочих готовых изделий (+20,1% за год), бумаги и бумажных изделий (+17,4%), в деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (+13,5%), в деревообработке (+13%) и других сферах.

В металлургическом производстве индекс составил 101,9% к уровню января-ноября 2023 года.

ИПП снизился в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром (97,4% за 11 месяцев 2024 к уровню 2023 года).

Анастасия Таначева

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