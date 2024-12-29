Алиев присвоил звания Национальных героев погибшим пилотам Azerbaijan Airlines

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помертно присвоил звания Национальных героев пилотам разбившегося самолета Azerbaijan Airlines Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову. Звание Национального героя Азербайджана также получила погибшая в авиакатастрофе бортпроводница Хокума Алиева.

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«Несмотря на человеческие жертвы, благодаря высокому профессионализму и отваге пилотов и бортпроводников самолет совершил экстренную посадку и часть пассажиров была спасена»,— говорится в тексте указа.

Ильхам Алиев также наградил орденом «Рашадат» («Доблесть») I степени выживших бортпроводников Айдану Рагимли и Зульфигара Асадова.

Самолет Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Выжили 29 человек. Катастрофа расследуется в России, Казахстане и Азербайджане. По словам Ильхама Алиева, самолет был обстрелян с земли.

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