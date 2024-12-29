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Коммерсантъ FM
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Глава запрещенной «Хайат Тахрир аш-Шам» заявил о планах распустить группировку

Лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в РФ террористической и запрещена) Ахмад аш-Шараа сообщил, что объявит о роспуске группировки во время конференции по национальному диалогу. В то же время проведение законных выборов в стране может занять до четырех лет, рассказал глава группировки в разговоре с телеканалом Al-Arabiya.

Ахмад аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) объяснил, что перед проведением выборов понадобится провести всеобщую перепись населения. Разработка новой конституции, по его словам, займет до трех лет. В то же время глава нового правительства Сирии пообещал, что жители страны начнут видеть положительные изменения в государственной сфере в течение года.

Господин аш-Шараа также выразил надежду, что Сирии получится сохранить контакты с Россией. Он заявил, что у Дамаска есть «стратегические интересы» со «второй по могуществу страной в мире». «Мы не хотим, чтобы Россия покидала Сирию таким образом, чтобы это подорвало ее отношения со страной»,— сказал он.

Исламистские группировки под руководством ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) начали наступление в Сирии в конце ноября. Спустя две недели они вошли в столицу страны и захватили власть. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Место под сирийским солнцем».

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