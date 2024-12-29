В период с января по октябрь в Свердловской области среднемесячная зарплата составила 75,7 тыс. руб., что на 21,9% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области средняя зарплата возросла на 22% за год до 76 тысяч

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Свердловской области средняя зарплата возросла на 22% за год до 76 тысяч

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, реальная зарплата сложилась в размере 112,7% к уровню января-октября 2023 года. Зарплата работников крупных и средних организаций региона составила 82,8 тыс. руб.

Наиболее высокий уровень зарплаты наблюдается в организациях, осуществляющих деятельность:

в области информации и связи — 121,6 тыс. руб. (+21,8% за год),

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 98,4 тыс. руб. (+21,1%),

в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 97,5 тыс. руб. (+30,3%),

в производстве химических веществ и химических продуктов — 97,3 тыс. руб. (+33,7%),

в металлургическом производстве — 97,2 тыс. руб. (+20,1%),

в производстве машин и оборудования — 93,8 тыс. руб.(+26%).

Наименьший уровень зарплат фиксируется в таких сферах, как сельское хозяйство — 56,4 тыс. руб. (+24,9% за год), деревообработка — 55,3 тыс. руб. (+45%), операции с недвижимостью — 50,6 тыс. руб. (+9,9%), производство бумаги и бумажных изделий — 48,3 тыс. руб. (+36,1%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 42,2 тыс. руб. (+20,8%).

Анастасия Таначева