Екатеринбургский митрополит назвал квадроберов «разрушительной субкультурой»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире телеканала ОТВ заявил, что квадроберы — «это не забава, это субкультура», которая «разрушительна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, квадроберы являются "разрушительной субкультурой"

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, квадроберы являются "разрушительной субкультурой"

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Самое для меня лично печальное, — это то, что эту субкультуру восприняли некоторые родители, которые выгуливают на поводках своих детей, которые покупают им кормушки. К сожалению, такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки, в которых играют их дети, что они выдадут через 2-3-5 лет»,— отметил митрополит.

По его словам, родители могут получить «звериное отношение» к себе, если продолжат поддерживать такое поведение детей.

Анастасия Таначева