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В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

Сотрудники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила ночью в воскресенье, 29 декабря, спасли из траншеи женщину, которая не могла выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщается в соцсетях организации.

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В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения»

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В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения»

Как уточняется в сообщении, звонок о том, что женщина упала в траншею и не может выбраться из нее, поступил в «Центр» около 01:00 ночи. Было установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не заметила ограждения возле траншеи, глубиной около четырех метров. Спасатели вытащили пострадавшую с помощью лестницы и веревки.

Анастасия Таначева

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