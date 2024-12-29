В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра
Сотрудники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила ночью в воскресенье, 29 декабря, спасли из траншеи женщину, которая не могла выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщается в соцсетях организации.
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Как уточняется в сообщении, звонок о том, что женщина упала в траншею и не может выбраться из нее, поступил в «Центр» около 01:00 ночи. Было установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не заметила ограждения возле траншеи, глубиной около четырех метров. Спасатели вытащили пострадавшую с помощью лестницы и веревки.