Сотрудники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила ночью в воскресенье, 29 декабря, спасли из траншеи женщину, которая не могла выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения» В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения» Следующая фотография 1 / 2 В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения» В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра Фото: соцсети МБУ «Центр защиты населения»

Как уточняется в сообщении, звонок о том, что женщина упала в траншею и не может выбраться из нее, поступил в «Центр» около 01:00 ночи. Было установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не заметила ограждения возле траншеи, глубиной около четырех метров. Спасатели вытащили пострадавшую с помощью лестницы и веревки.

Анастасия Таначева