В Анапе формируют защитный ров для предотвращения выбросов мазута

На Центральном пляже Анапы началась работа по созданию специального рва, который должен защитить побережье от новых выбросов мазута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам руководителя предприятия «Курорты Анапы» Николая Заливина, на утро 28 декабря уже выкопано 600 метров траншеи. Аналогичный объем работ будет завершен до конца дня.

Всего планируется выкопать 1,2 тыс. метров рва, который протянется от Лечебного пляжа в районе Морского порта до Витязево. Мера направлена на защиту пляжа от возможных выбросов мазута во время шторма, прогнозируемого с 31 декабря по 2 января.

Траншея позволит сохранить результаты очистки прибрежной зоны, которую проводили волонтеры и спасатели. Состояние рва и пляжей будет проверяться ежедневно.

Ранее сообщалось, что на побережье Анапы завершили первичную очистку пляжей от загрязнений. Вечером 28 декабря стало известно, что на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском разгрузились 850 самосвалов.

В Керченском проливе 15 декабря столкнулись два судна, перевозивших нефтепродукты. В результате аварии в акваторию Черного моря попал мазут, который спустя двое суток достиг берегов Темрюкского района и Анапы. Власти ввели федеральный режим ЧС на Кубани 26 декабря.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев