На площадке временного хранения нефтепродуктов в Анапе разгрузили 850 самосвалов

На площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы с утра 28 декабря разгрузились 850 самосвалов. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, запуск площадки ускорил вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей почти в 10 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Все сделано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Грунт, который будет здесь размещен, вывезут на утилизацию и обеззараживание в течение 2-3 месяцев»,— отметили в оперштабе.

В Анапе продолжают создавать специальный ров для защиты пляжа от шторма. 28 декабря работы проходят на центральном пляже курорта. Это нужно, чтобы на песок, который очистили от нефтепродуктов, не вынесло новую партию мазута. Всего в течение дня планируют прокопать 1,2 км рва.

Татьяна Ручкина