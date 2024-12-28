Добровольцам ввели уголовное наказание за преступления против военной службы
Президент Владимир Путин подписал закон, который распространяет уголовную ответственность за преступления военной службы на добровольцев. Ранее она распространялась только на военнослужащих, проходящих службу по призыву или контракту, а также на тех, кто находится в запасе во время прохождения военных сборов.
Закон предусматривает наказание в том числе за неисполнение приказа, сопротивление начальнику, принуждение его к нарушению обязанностей, дезертирство, уничтожение или повреждение военного имущества, добровольную сдачу в плен. Всего речь идет о 23 статьях УК РФ с разными сроками лишения свободы.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 28 декабря. В конце ноября Владимир Путин также подписал закон, который вводит материальную ответственность для добровольцев за утрату или приведение в негодность вооружения и военной техники.