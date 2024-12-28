Минобороны объявило об окончании осеннего призыва

В ходе осеннего призыва на срочную военную службу в России направлено 133 тыс. человек, сообщило Минобороны. Сегодня, 28 декабря, осенняя призывная компания была завершена.

По данным министерства, большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части. Утверждается, что в пункты дислокации в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях военнослужащие по призыву не направлялись.

В научные и научно-­производственные подразделения направили 578 человек, в спортивные роты — 200 членов сборной РФ по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, отслужившие сроки службы, были уволены и отправлены домой, добавили в ведомстве.

Призывные комиссии стартовали 1 октября, отправка призывников со сборных пунктов в регионах в войска начались 15 октября. Для обеспечения перевозок задействовали 11 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, а также поезда и автомобильный транспорт воинских частей.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что в 2024 году около 440 тыс. человек заключили контракты для прохождения военной службы. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, в этом году с министерством заключает контракты в среднем более 1,2 тыс. человек в день.