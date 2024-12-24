Медведев: почти 440 тыс. человек заключили контракт с Минобороны в 2024 году

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году около 440 тыс. человек заключили контракт для прохождения военной службы. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ, где прошло совещание по итогам отбора граждан на военную службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов»,— рассказал господин Медведев (фрагмент записи совещания опубликован на его странице во «ВКонтакте»).

Также зампред Совбеза в ходе поездки в Уфу посетил госпиталь ветеранов войн, где вручил госнаграды шестерым участникам специальной военной операции. Он вручил три медали «За отвагу», две «За храбрость» II степени одну медаль Жукова.

«Хочу поблагодарить вас за исполнение воинского долга. Часть присутствующих — мои ровесники или люди чуть младше, тем не менее вы откликнулись на призыв родины, пошли воевать»,— сказал Дмитрий Медведев во время награждения.

В ходе коллегии Минобороны 16 декабря глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что с начала текущего года на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тыс. человек. По его словам, в нынешнем году с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тыс. человек в день.