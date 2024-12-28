В Хельсинки произошло самое сильное землетрясение в истории города

В столице Финляндии 27 декабря было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 1,1, что стало самым высоким показателем за всю историю измерений в Хельсинки, сообщает портал Yle.

В Рождество городская полиция получила несколько сообщений о грохоте, который очевидцы слышали в столичном районе Кяпюля. Также подземные толчки были зафиксированы в районах Валлила, Кяпюля и Хаага.

Землетрясение длилось меньше минуты. Его точная причина пока неизвестна. Нет признаков того, что оно носило техногенный характер, уточняет Yle. Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен заявил, что землетрясения в Финляндии могут быть вызваны расширением Атлантического океана или локальными движениями водных масс в скалах.

Землетрясения магнитудой 1,7 и 2,6 произошли в Финляндии в 2013 и 2011 годах.