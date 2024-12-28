Умерла актриса и супермодель Дейл Хэддон

Канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон умерла в возрасте 76 лет, сообщила ее дочь Райан Хэддон в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Дейл Хэддон как актриса наиболее известна по роли Перл Профет в фильме «Киборг» (1989). Кроме того, она представляла бренды косметики Max Factor, Revlon, Estee Lauder и L'Oreal. Лицом линии антивозрастной косметики L'Oreal она была в течение 15 лет и часто появлялась в ее рекламе. Она была одной из первых женщин, получивших контракт на продвижение косметики в возрасте старше 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэйл Хэддон в съемке для Vogue, 1977 год

Фото: Arthur Elgort / Conde Nast / Getty Images Дэйл Хэддон в съемке для Vogue, 1977 год

Фото: Arthur Elgort / Conde Nast / Getty Images

Как пишет CBS News, Дейл Хэддон умерла из-за отравления угарным газом. Утечка газа произошла в доме ее дочери Райан в округе Бакс (штат Пенсильвания) 27 декабря.

Дэйл Хэддон родилась и выросла в Монреале. Пик ее модельной карьеры пришелся на 1970–1980-е годы. Журнал Harper's Bazaar дважды включал ее в список десяти самых красивых женщин мира.

В 1991 году муж Дейл Хэддон умер. Модель и ее дочь остались почти без средств к существованию, пришлось даже сдать в аренду дом. Из-за возраста Дейл Хэддон долго не удавалось найти работу в модельной сфере, однако спустя некоторое время она стала представителем Clairol (американское подразделение компании Wella). Модель начала продвигать идею о том, что индустрии красоты нужно делать большую ставку на женщин ее поколения. В итоге Estee Lauder выбрала ее лицом своей новой линии антивозрастной косметики, затем L'Oreal подписала с ней контракт.