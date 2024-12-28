На побережье Черного моря на Кубани второй день не находят новых выбросов мазута

В ходе мониторинга береговой зоны Черного моря в Темрюкском районе Краснодарского края второй день подряд не фиксируют новых выбросов нефтепродуктов, сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Между тем на территории города-курорта Анапы за минувшие сутки были обнаружены новые пятна мазута, сообщает Минтранс России. Новые загрязненные участки появились в районе реки Анапки.

По данным Минтранса, в акватории Черного моря на текущий момент суда Морспаслужбы очистили 29,4 тыс. кв. м водной поверхности, повторных загрязнений не обнаружено. Обследовано более 380,3 кв. км акватории, для экологического мониторинга применяются средства наблюдения со спутников. В Новороссийске протестирована установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, оборудование готово к работе. Водолазы продолжают обследование дна и затонувших танкеров.

Два танкера «Волгонефть» затонули 15 декабря во время сильного шторма, суммарный объем груза мазута на обоих судах составил 9 тыс. т. С 17 декабря в Анапе и Темрюкском районе начались выбросы нефтепродуктов на береговую полосу, всего загрязнению подверглось около 55 км берега. Вечером 26 декабря на пострадавшей территории был введен режим ЧС федерального уровня.

Анна Перова, Краснодар