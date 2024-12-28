В Салавате фирме предоставят участок для строительства ресторана «Бургер Кинг»

ООО «Стройзаказ» предоставят земельный участок в аренду без торгов. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики. Земельный участок площадью 2,14 тыс. кв. м на улице Космонавтов в Салавате с видом разрешенного использования «общественное питание» для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» с автораздачей. Министерство земельных и имущественных отношений региона должно заключить с компанией договор аренды земельного участка.

ООО «Стройзаказ», по данным Rusprofile, зарегистрировано в апреле 2006 года в селе Мариинский Стерлитамакского района. Компания занимается строительством. Владелец — Венера Пчелина. В 2023 году выручка составила 5,8 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Майя Иванова