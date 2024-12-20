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В Сочи осудят водителя микроавтобуса, насмерть сбившего мопедиста

До 12 лет тюрьмы грозит водителю микроавтобуса, который сбил водителя мопеда в Адлере. Авария произошла 9 октября 2024 года на улице Ленина, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«44-летний сочинец, управляя микроавтобусом Mercedes, допустил столкновение с мопедом, двигавшимся в попутном направлении, и скрылся с места ДТП. Пострадавший 36-летний водитель двухколесного транспортного средства погиб»,— рассказали правоохранители.

В тот же вечер виновника ДТП нашли и задержали. В УВД отметили, что водитель микроавтобуса отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта в результате неблагоприятных погодных условий за два дня произошло 50 ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Ситуация на дорогах усугубилась подтоплениями в различных районах города.

Вячеслав Рыжков

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