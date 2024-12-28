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За неделю в Сочи произошло почти 200 аварий

В период с 20 по 26 декабря 2024 года в Сочи зарегистрировали 199 ДТП, из которых 10 привели к травмам у участников происшествия. Основные причины аварий связаны с нарушением ПДД, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Анализ причин аварий показывает, что основными нарушениями стали несоблюдение очередности проезда — 25 случаев, а также несоблюдение бокового интервала, что стало причиной 44 ДТП. Неправильный выбор дистанции стал причиной 17 аварий, еще 17 ДТП произошли из-за нарушений при движении задним ходом.

Наиболее аварийным днем недели оказался вторник, когда специалисты ГАИ зафиксировали 42 происшествия. В то же время воскресенье стало самым спокойным днем на дорогах. В этот день произошло 23 зарегистрированных ДТП.

Мария Удовик

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