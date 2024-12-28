В международном аэропорту Казани задержано более 10 рейсов на вылет и прилет. Рейс в Шереметьево задержан на 7 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 10 рейсов задержали в аэропорту Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Более 10 рейсов задержали в аэропорту Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наибольшая задержка зафиксирована у рейса «Аэрофлота» SU 1279 в Москву — на 7 часов (новое время вылета 14:00). Международный рейс авиакомпании Red Wings WZ 4629 в Алматы, который должен был вылететь в 9:45, задержан на полтора часа и теперь вылетит в 11:15. Изменения в расписании также коснулись других московских рейсов: задержан вылет рейса «Аэрофлота» SU 1277 (новое время — 13:35) и рейса S7 1052 в Домодедово (перенесен на 11:20).

Также отложены вылеты в Санкт-Петербург (рейс «России» FV 6594 задержан на час до 12:20). На прилет ожидаются задержки рейсов из Сургута («Победа»), Томска и Кемерово («Северный Ветер»), Екатеринбурга (Red Wings), Мурманска («Икар») и Оренбурга («ЮВТ Аэро»).

Сегодня в 06:00 по московскому времени на работу аэропорта были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Вчера по аналогичной причине аэропорт не принимал рейсы с 06:00 до 10:00 по московскому времени.

Анар Зейналов