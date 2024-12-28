Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, другие подробности не приводятся.

Как правило, подобные меры вводят из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Аналогичные ограничения вводились вчера, 27 декабря.

21 декабря, по данным Минобороны, в Казани было сбито и подавлено шесть беспилотников. В мэрии заявили о пожарах в трех районах города. Пострадали несколько человек, было возбуждено дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».