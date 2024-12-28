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Коммерсантъ FM
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Американское средство ПРО THAAD впервые участвовало в перехвате ракеты в Израиле

Батарея американских противоракетных комплексов THAAD была задействована в отражении ракетной атаки в Израиле, сообщил источник Reuters. Это первое использование системы, которая была развернута в октябре.

THAAD задействовали в течение последних суток. Армия обороны Израиля утверждает, что баллистическая ракета, запущенная из Йемена была перехвачена, но не уточнялось, каким вооружением.

Пентагон в середине октября сообщал, что первые компоненты THAAD и американские специалисты прибыли в Израиль. Систему решили развернуть на случай атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».

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